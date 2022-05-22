هل وصل "جدري القرود" فعلاً إلى لبنان؟

أفادت معلومات "لبنان24" بأنه لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل إصابة بفيروس "جدري القرود" في لبنان.



Advertisement وفي وقتٍ سابق، اليوم الأحد، انتشر خبرٌ يشيرُ إلى أن شخصاً يُدعى "ع.ب." أصيب بالمرض المشار إليه. إلا أنه بعد التدقيق والمتابعة، فقد تبين أن الخبر مُفبرك وغير حقيقي، وبالتالي فإنه لا صحة لما يقال عن دخول المرض إلى لبنان. وفي وقتٍ سابق، اليوم الأحد، انتشر خبرٌ يشيرُ إلى أن شخصاً يُدعى "ع.ب." أصيب بالمرض المشار إليه. إلا أنه بعد التدقيق والمتابعة، فقد تبين أن الخبر مُفبرك وغير حقيقي، وبالتالي فإنه لا صحة لما يقال عن دخول المرض إلى لبنان.

كذلك، انتشر خبرٌ عبر تطبيق "واتساب" منسوب لقناة الـ"LBCI" ويزعم تشخيص أول إصابة بفيروس "جدري القرود" في جنوب لبنان لامرأة قادمة من إفريقيا.