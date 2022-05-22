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لبنان
جثة وبلبلة عند شاطئ جبيل.. هذا ما أعلنه الجيش
Lebanon 24
22-05-2022
|
14:27
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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه عبر حسابها على "تويتر" أنّ "مجموعة من الغطاسين التابعين لفوج مغاوير البحر، تمكنت من انتشال جثة المواطن (ر.س) من البحر قبالة مطعم بابل - جبيل وسلمتها إلى الصليب الأحمر اللبناني بحضور دورية من قوى الأمن الداخلي".
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