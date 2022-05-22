حادثة مروّعة في الناعمة.. شاب يطلق النار على والده!

أفادت مندوبة "لبنان24" بأن شاباً أقدم على إطلاق النار باتجاه والده وزوجة الأخير، وذلك بسبب خلافات عائلية.

وبحسب المعلومات، فإنّ السيدة التي تعرضت لإطلاق نار هي من التابعية السورية.