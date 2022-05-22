Advertisement

لبنان

حادثة مروّعة في الناعمة.. شاب يطلق النار على والده!

Lebanon 24
22-05-2022 | 14:50
A-
A+
Doc-P-954950-637888532356677021.jpg
Doc-P-954950-637888532356677021.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" بأن شاباً أقدم على إطلاق النار باتجاه والده وزوجة الأخير، وذلك بسبب خلافات عائلية.
وبحسب المعلومات، فإنّ السيدة التي تعرضت لإطلاق نار هي من التابعية السورية.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
اطلاق نار كثيف على الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا..ما القصة؟
lebanon 24
22/05/2022 23:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اشكال عند الحدود اللبنانية السورية واطلاق نار... ما القصة؟
lebanon 24
22/05/2022 23:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"ليلة أمل" تضيء سماء بيروت.. رسالة لكل لبنان في حفل دخل ذاكرة الفن الأصيل
lebanon 24
22/05/2022 23:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هل وصل "جدري القرود" فعلاً إلى لبنان؟
lebanon 24
22/05/2022 23:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24

اطلاق نار

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:32 | 2022-05-22
16:17 | 2022-05-22
16:12 | 2022-05-22
15:53 | 2022-05-22
14:56 | 2022-05-22
14:27 | 2022-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website