"ليلة أمل" تضيء سماء بيروت.. رسالة لكل لبنان في حفل دخل ذاكرة الفن الأصيل

وسط حضورٍ كثيف ومهيب، أحيت الفنانة هبة طوجي والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني حفل "ليلة أمل" في "الفوروم دو بيروت"، اليوم الأحد.

الحفلُ الذي كان حضوره مجانياً، أطلق رسالة واضحة للانتفاض على الوضع المأساوي الذي يعيشه اللبنانيون، مكرساً مقاومة لكل المصاعب عبر الثقافة والفن والغناء.

Advertisement

وشارك في هذا الحفل الرائع المؤلف الموسيقي إبراهيم المعلوف، كما كانت هناك إطلالة خاصة ومفاجئة للفنانة إليسا التي قدمت أغنية وطنية من ألحان أسامة الرحباني وكلمات كمال قبيسي".

كذلك، قدّمت إليسا مع طوجي تحية إلى روح الإخوة الرحابنة منصور، عاصي والياس الرحباني، وذلك وسط أجواء عامرة يلفها بريق الفن والإبداع والجمالية.