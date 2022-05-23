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لبنان

يوم غد.. اعتصام لنقابة مستخدمي المعاينة الميكانيكية

Lebanon 24
23-05-2022 | 11:57
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أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان في بيان، عن "اعتصام سلمي ستنفذه أمام كل مراكز هيئة إدارة السير في لبنان، العاشرة قبل ظهر يوم غد الثلاثاء، تليها خطوات تصعيدية أخرى في حال عدم الوصول إلى حل منصف للعمال والموظفين ويحافظ أيضا على انتظام وحسن سير العمل في هذا القطاع".
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وأشارت إلى أن "هذا التحرك تحت عنوان الدفاع عن الحقوق ودفاعا عن لقمة عيشنا وإستمرارية عملنا بعد أن وصلت بنا الأمور إلى تشريدنا وخسارتنا للقمة عيشنا من بعد ما يقارب الـ20 عاما من العمل ولأسباب لا نتحمل مسوؤليتها، اتخذت على أثرها وزارة الداخلية قرارا بإلغاء المعاينة الميكانيكية، مما أدى إلى أشد الضرر بنا كعمال وموظفين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".
 
واعتبرت أن "الدولة هي المسؤول الأول عن هذا القطاع وقوننته منذ اإنتهاء عقد الشركة المشغلة في عام 2015".
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