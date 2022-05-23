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لبنان

البخاري: اغتيال المفتي حسن خالد كان مقدمة لاغتيال كل لبنان

Lebanon 24
23-05-2022 | 12:24
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أقام السفير السعودي في لبنان وليد البخاري لقاءً حاشداً في دارته باليرزة، وذلك في ذكرى استشهاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد.
وفي كلمة له، قال البخاري: "نستذكر اليوم علماً من أعلام الدين والفكر ومفتي الوحدة والشراكة الوطنية والسيادة والاستقلال والوفاء للكبار يفرض علينا السير في خطاهم".
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أضاف: "إنّ اغتيال المفتي حسن خالد كان مقدمة لاغتيال كل لبنان الذي يعيش أياماً صعبة على كل المستويات وفي مقدمتها هويته العربية وعلاقته بمحيطه العربي".
وتابع: "نزفّ للمفتي حسن خالد نتائج الانتخابات المشرّفة وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية". 
 
 
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