البخاري: اغتيال المفتي حسن خالد كان مقدمة لاغتيال كل لبنان

أقام السفير السعودي في لبنان وليد البخاري لقاءً حاشداً في دارته باليرزة، وذلك في ذكرى استشهاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد.

وفي كلمة له، قال البخاري: "نستذكر اليوم علماً من أعلام الدين والفكر ومفتي الوحدة والشراكة الوطنية والسيادة والاستقلال والوفاء للكبار يفرض علينا السير في خطاهم".

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أضاف: "إنّ اغتيال المفتي حسن خالد كان مقدمة لاغتيال كل لبنان الذي يعيش أياماً صعبة على كل المستويات وفي مقدمتها هويته العربية وعلاقته بمحيطه العربي".

وتابع: "نزفّ للمفتي حسن خالد نتائج الانتخابات المشرّفة وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية".