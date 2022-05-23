أبو زيد ينتقد جعجع.. ماذا قال؟

غرّد النائب السابق أمل أبو زيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "شخصياً لم أكن أتوقّع من سمير جعجع شيء آخر أو أكثر مما أظهره في إطلالته الجزينية الأخيرة لأن من شب على شيء شاب عليه، ومع ذلك فقد كان بعض أهل جزين يعتقدون أن الانتخابات وخطاباتها الشعبوية قد صارت وراءنا، وأن أسير ماضيه سيستغل إطلالته لتقديم لائحة بالتزاماته الإنمائية والتشريعية والسياسية لأهالي جزين. وإذا بهؤلاء يُفاجئون بكيلٍ من الشتائم وتوزيع الاتهامات بتوتر مفضوح يظهر للمشككين أنه تصرّف خاسر في الانتخابات لا رابح كما يدّعي".

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وأضاف: "يتوقف جعجع عند بيت شعر يقول ما الحب إلا الحبيب الأول" في إشارة إلى جزين والقوات اللبنانية حيث لا بد لنا من تذكيره أنه لولا صوت أهلنا في صيدا لما كان له في جزين مقعد نيابي واحد، وما تمثيل القوات لجزين سوى حالة ظرفية طارئة لا جذور جزينية شعبية لها".

وختم: "في ظل القرار الجزيني الحاسم والنهائي برفض الانعزال عن محيطها القريب والبعيد. وإن غداً لناظره يا حكيم، قريب قريب".