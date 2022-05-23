Advertisement

لبنان

أبو زيد ينتقد جعجع.. ماذا قال؟

Lebanon 24
23-05-2022 | 12:50
A-
A+
Doc-P-955235-637889326509290415.png
Doc-P-955235-637889326509290415.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد النائب السابق أمل أبو زيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "شخصياً لم أكن أتوقّع من سمير جعجع شيء آخر أو أكثر مما أظهره في إطلالته الجزينية الأخيرة لأن من شب على شيء شاب عليه، ومع ذلك فقد كان بعض أهل جزين يعتقدون أن الانتخابات وخطاباتها الشعبوية قد صارت وراءنا، وأن أسير ماضيه سيستغل إطلالته لتقديم لائحة بالتزاماته الإنمائية والتشريعية والسياسية لأهالي جزين. وإذا بهؤلاء يُفاجئون بكيلٍ من الشتائم وتوزيع الاتهامات بتوتر مفضوح يظهر للمشككين أنه تصرّف خاسر في الانتخابات لا رابح كما يدّعي".
Advertisement
وأضاف: "يتوقف جعجع عند بيت شعر يقول ما الحب إلا الحبيب الأول" في إشارة إلى جزين والقوات اللبنانية حيث لا بد لنا من تذكيره أنه لولا صوت أهلنا في صيدا لما كان له في جزين مقعد نيابي واحد، وما تمثيل القوات لجزين سوى حالة ظرفية طارئة لا جذور جزينية شعبية لها".
وختم: "في ظل القرار الجزيني الحاسم والنهائي برفض الانعزال عن محيطها القريب والبعيد. وإن غداً لناظره يا حكيم، قريب قريب".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:02 | 2022-05-26
01:00 | 2022-05-26
00:50 | 2022-05-26
00:12 | 2022-05-26
00:11 | 2022-05-26
00:05 | 2022-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website