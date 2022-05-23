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لبنان

في بقاعصفرين.. اصابة سائق دراجة نارية اثر انزلاق دراجته

Lebanon 24
23-05-2022 | 13:24
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أصيب شخص في الكتف ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة إنزلاق دراجته النارية عند مفرق بلدة بقاعصفرين - الضنية.
 
وعملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى مستشفى سير الضنية الحكومي لتلقي العلاج.
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لبنان

بقاعصفرين

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