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لبنان
في بقاعصفرين.. اصابة سائق دراجة نارية اثر انزلاق دراجته
Lebanon 24
23-05-2022
|
13:24
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أصيب شخص في الكتف ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة إنزلاق دراجته النارية عند مفرق بلدة بقاعصفرين - الضنية.
وعملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى مستشفى سير الضنية الحكومي لتلقي العلاج.
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