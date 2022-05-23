في بقاعصفرين.. اصابة سائق دراجة نارية اثر انزلاق دراجته

أصيب شخص في الكتف ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة إنزلاق دراجته النارية عند مفرق بلدة بقاعصفرين - الضنية.

وعملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى مستشفى سير الضنية الحكومي لتلقي العلاج.