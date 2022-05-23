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لبنان

حادثٌ مروّع على طريق ضهر البيدر.. شاهدوا الصور!

Lebanon 24
23-05-2022 | 13:44
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عمل عناصر من الدفاع المدني على انقاذ شخص أصيب بجروحٍ عديدة نتيجة تعرضه لحادث سيرٍ مروع على طريق ضهر البيدر.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد استعانت العناصر بمعدات الانقاذ الهيدروليكية لتنفيذ مهمة الإنقاذ نظراً لتضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة الحادث الذي وقع مع حافلة لنقل الركاب.
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وبحسب المعلومات، فقد جرى نقل الجريح إلى مستشفى شتورا لتلقي العلاج اللازم. 
 
 
 
 
 
 
 
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