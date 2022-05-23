حقائق تكشف عن "تطيير" عرض الكهرباء.. هكذا ازدادت العتمة في لبنان!

فيما لبنان غارق في العتمة الشاملة، يكشف تقريرٌ جديد لقناة الـ"MTV" المزيد عن عرض الكهرباء الضائع في دهاليز الحسابات الانتخابية الضيقة.

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سياق التقرير يكشف كيف جرى سحب هذا الملف، وكيف جرى الضغط على وزير الطاقة وليد فياض بهذا الشأن.