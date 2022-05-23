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لبنان

حقائق تكشف عن "تطيير" عرض الكهرباء.. هكذا ازدادت العتمة في لبنان!

Lebanon 24
23-05-2022 | 15:06
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فيما لبنان غارق في العتمة الشاملة، يكشف تقريرٌ جديد لقناة الـ"MTV" المزيد عن عرض الكهرباء الضائع في دهاليز الحسابات الانتخابية الضيقة.
 
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سياق التقرير يكشف كيف جرى سحب هذا الملف، وكيف جرى الضغط على وزير الطاقة وليد فياض بهذا الشأن.
 
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