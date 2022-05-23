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لبنان

مجهولون يسرقون مسجد الإمام الأوزاعي في صيدا

Lebanon 24
23-05-2022 | 15:37
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أقدم مجهولون على سرقة مسجد الإمام الأوزاعي الكائن في كليّة الإمام الأوزاعي عند الطّرف الجنوبي لمدينة صيدا، حيث قاموا بنزع الزّجاج عن نوافذ الألمنيوم وسرقتها.
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
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