جثة تثيرُ بلبلة في طرابلس.. أين تم العثور عليها؟

عثر على جثة مجهولة الهوية في حفرة مصعد لبناء قيد الانشاء في منطقة جبل البداوي، خلف مدرسة السلام.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد حضرت القوى الامنية الى المكان حيث تم نقل الجثة الى مستشفى الحكومي طرابلس.