توترٌ في ببنين.. إشكالٌ وتضارب بالسكاكين!

وقع اشكال في بلدة ببنين خلف مسجد الحبيب المصطفى بين ثلاث عائلات، وقد أفادت المعلومات عن سقوط جرحى بالسلاح الأبيض والآلات الحادّة.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد عُلِم أن أحد الجرحى حالته حرجة نتيجة إصابته بطعنة سكينٍ قرب القلب.