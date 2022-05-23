في حومين الفوقا.. هذا ما تمّ العثور عليه

أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأنه تم العثور على نفق في حومين الفوقا جرى حفره من قبل أشخاص مجهولي الهويّة.

وبحسب المعلومات، فإنّ التحقيقات بدأت لمعرفة كيفية حفر النفق والأشخاص المسؤولين عنه.