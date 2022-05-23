مُروّج عملة مزورة يقع بقبضة "المخابرات".. ماذا ضُبط بحوزته؟

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 23 / 5 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة النبطية - الجنوب المواطن (أ.ش.)، لإقدامه على ترويج عملة مزورة، وقد ضبط بحوزته مبلغ مالي مزور قيمته 42.400.000 من فئة المئة الف ليرة لبنانية. وإثر ذلك، سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

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