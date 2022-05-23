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لبنان

"الدفاع المدني" يُخمد حريقاً في القبيات

Lebanon 24
23-05-2022 | 16:55
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أخمدت عناصر من الدفاع المدني، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا، وبعد جهودٍ مضنية استمرت منذ الخامسة والنصف مساء ولغاية التاسعة والنصف ليلاً، حريقاً كان شب في اراض عشبية ما لبث أن امتد الى الاشجار الحرجية واخرى مثمرة في خراج بلدة القبيات-عكار.
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وما زالت عناصر الدفاع المدني حتى الساعة تواظب على مراقبة رقعة النيران وتبريدها.
 
 
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