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لبنان

سفيرة وإدارة العلاقة مع لبنان

Lebanon 24
23-05-2022 | 17:00
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يعتقد دبلوماسي غربي أن سفيرة دولة كبرى، تمكنت من إدارة العلاقة مع لبنان بصورة جيدة، قبل الانتخابات وبعدها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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