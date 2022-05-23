برّي سيدعو المجلس للانعقاد الأسبوع المقبل

تتحدث مصادر على اطلاع على التحضيرات الجارية ان الرئيس بري سيدعو المجلس للانعقاد الاسبوع المقبل، لجلسة الانتخاب، الثلاثاء او الخميس المقبل، أي قبل نهاية الاسبوع الاول من حزيران. (اللواء)

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