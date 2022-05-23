العين على تحرّك نوّاب قوى التغيير

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "اللواء" ان "جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ستعقد عاجلاً أم آجلاً وإن المعركة بشأن نائب رئيس مجلس النواب تخضع لاصوات النواب".

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ولفتت إلى انه "متى انجز هذا الاستحقاق، تتظهر الصورة اكثر بشأن التوجهات".ورأت ان "اتصالات تأخذ مداها في عملية فرز الكتل النيابية والمستقلين"، مؤكدة ان "التغييرات التي طرأت ستترك انعكاساتها، وان العين على تحرك نواب قوى التغيير في ما خص الاستحقاقات المقبلة ومدى الالتقاء مع باقي الكتل ومعارضتها لها". (اللواء)