مصادر قوى التغيير لـ"اللواء": ما يُثار حول ترشيح خلف تداول إعلامي

أكدت مصادر قوى التغيير لـ"اللواء" ان "كل ما يُثار حول ترشيح خلف لمنصب نائب الرئيس هو تداول اعلامي وليس صحيحاً".

وقالت: "لا خلف طرح نفسه مرشحاً ولم يتبنى طرحه علنا اي طرف، وطَرْح اسمه في الاعلام هو نتيجة تجاذب بين حزبين باتا معروفين، لكن الموقف سيتقرر من كل المسائل خلال اجتماعات نواب قوى التغيير". (اللواء)