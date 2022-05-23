22
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
27
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
معامل الكهرباء "خارج الخدمة"... وميقاتي لوزير الطاقة: هل تجرؤ؟
Lebanon 24
23-05-2022
|
22:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أيام قليلة من الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس الوزراء عشية بدء تصريف الاعمال تجدد "الاشتباك الكهربائي" بين وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي . وبعد اصدار فياض بيانا جديدا تضمن تبريرات وذرائع لسحبه ملفين متعلقين بعرضين مهمين اصدر المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي ردا حادا عليه جاء فيه: "منذ إعلان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يوم الجمعة الفائت سحب وزير الطاقة والمياه وليد فياض الملفين المتعلقين بالكهرباء عن جلسة مجلس الوزراء، يحاول وزير الطاقة التغطية على ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة لم تنجح في اقناع الرأي العام بصوابية موقفه، خصوصا وأنه تحدث بنفسه أمام وزراء وشخصيا عن الاسباب الحقيقية لسحبه الملف. فهل يجرؤ الوزير على تسمية مَن طلب منه سحب الملف، ولماذا؟ والملفت انه في محاولة للتغطية على فعلته، وزع وزير الطاقة بيانا يقول فيه انه "ليس بوارد السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع". والسؤال الذي ينبغي على الوزير الاجابة عليه بكل وضوح ومن دون لف ودوران "هل طلب منه أحد اتمام صفقة شراء الكهرباء بالتراضي؟ وهل قال له أحد بقبول صفقة الشراء بالتراضي؟".
Advertisement
وكتبت "نداء الوطن": أعاد ميقاتي التصويب مساءً على مسؤولية "تيار العتمة" من خلال الرد الصارم الذي أصدره عبر مكتبه الإعلامي وتحدى فيه فياض ما إذا كان "يجرؤ على تسمية من طلب منه سحب الملف ولماذا" عن طاولة مجلس الوزراء، في إشارة إلى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، مقللاً في المقابل من جدوى محاولة وزير الطاقة "التغطية على ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة لم تنجح في إقناع الرأي العام بصوابية موقفه، خصوصاً وأنه تحدث بنفسه أمام وزراء وشخصياً عن الأسباب الحقيقية لسحبه الملف".
وفي ملف الكهرباء ايضا اصبحت معامل توليد الطاقة "خارج الخدمة" كلياً بعدما نفد خزين مادة الغاز أويل في معمل دير عمار "المعمل الحراري الوحيد المتبقي على الشبكة" حسبما أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، لينحصر الانتاج بالمعامل المائية بمعدل "لا يتعدى 100 ميغاواط" على كامل الأراضي اللبنانية، ما يدخل لبنان ابتداءً من اليوم في عتمة شاملة بانتظار وصول الناقلة المحملة بمادة الغاز أويل إلى المياه الإقليمية أواخر الأسبوع وإنجاز الفحوص المخبرية وكافة الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة قبل تفريغ حمولتها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
باسيل يلتقي صفا.. ويرفض منح بو صعب لقب "دولة الرئيس"
Lebanon 24
باسيل يلتقي صفا.. ويرفض منح بو صعب لقب "دولة الرئيس"
03:00 | 2022-05-25
25/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب جديد: أريد رقما يناسب عيد ميلاد زوجتي
Lebanon 24
نائب جديد: أريد رقما يناسب عيد ميلاد زوجتي
01:45 | 2022-05-25
25/05/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
01:53 | 2022-05-25
25/05/2022 01:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وليد فياض... أوقف "التهريج"
Lebanon 24
وليد فياض... أوقف "التهريج"
02:00 | 2022-05-25
25/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فحصية" الطبيب تتخطى المعقول.. بالدولار!
Lebanon 24
"فحصية" الطبيب تتخطى المعقول.. بالدولار!
06:50 | 2022-05-25
25/05/2022 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:02 | 2022-05-26
ما جديد أزمة الخبز؟
01:00 | 2022-05-26
مشاورات قبل جلسة انتخابات البرلمان الخميس وتباين داخل "التكتل العوني"
00:50 | 2022-05-26
تسعيرة قص الشعر للرجال ارتفعت.. فكم بلغت بحسب نقابة اصحاب صالونات الحلاقة؟
00:12 | 2022-05-26
لا كهرباء حتى بداية الأسبوع المقبل!؟
00:11 | 2022-05-26
رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال: ببساطة ارحلوا
00:05 | 2022-05-26
اطلاق نار ليلاً في طرابلس... ما السبب؟
فيديو
أدارت رأسها فجأة وفتحت فمها خلال المقابلة.. الفنانة العالمية تكشف للمرة الاولى عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أدارت رأسها فجأة وفتحت فمها خلال المقابلة.. الفنانة العالمية تكشف للمرة الاولى عن مرضها (فيديو)
09:20 | 2022-05-25
26/05/2022 08:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تروي تجربتها مع السحر الأسود.. "كان يحطلي صرصور مجفف" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تروي تجربتها مع السحر الأسود.. "كان يحطلي صرصور مجفف" (فيديو)
03:30 | 2022-05-25
26/05/2022 08:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في جنازة سمير صبري.. مُشاجرة بين نجمتين! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
في جنازة سمير صبري.. مُشاجرة بين نجمتين! شاهدوا الفيديو
05:00 | 2022-05-22
26/05/2022 08:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact