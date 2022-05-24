توقيف شخص يقوم بترويج وبيع المخدرات في هذه المنطقة

اوقفت دورية من مخابرات الجيش في منطقة القبة المدعو "ج.ع" لقيامه بترويج وبيع المخدرات، وفق مندوب "لبنان 24".



والموقوف هو احد ابرز مروجي المخدرات في المنطقةـ واحيل الى التحقيق لدى الجهات المختصة.

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