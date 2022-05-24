قطع المياه عن مدينتي طرابلس والميناء.. ما السبب؟

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ذكرت مؤسسة مياه لبنان الشمالي مصلحة استثمار طرابلس وجوارها في بيان، أنه سيتم تنفيذ تصليحات ضرورية على خط الشبكة الرئيسي المغذي لمدينتي طرابلس والميناء وانها ستضطر آسفة الى قطع المياه لمدة اثنتا عشرة ساعة من نهار الخميس الواقع في 26 ايار 2022 من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثامنة مساء.لذلك تدعو المؤسسة المشتركين الى اتخاذ الاحتياطات الاستباقية اللازمة وعدم استعمال المياه خلال الفترة المبينة اعلاه ، علماً انها سوف تسعى جاهدة لانجاز التمديدات بالسرعة الممكنة ليصار الى اعادة التغذية الى وضعها الطبيعي.