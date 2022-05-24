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لبنان

مولوي في قطر.. اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
24-05-2022 | 01:40
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وصل وزير الداخلية بسام مولوي الى قطر في زيارة سيلتقي خلالها رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري على ان يشارك في أعمال معرض "ميليبول قطر 2022" للأمن الداخلي والدفاع المدني. وكان في استقباله على ارض مطار الدوحة سفيرة لبنان في قطر فرح بري.
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