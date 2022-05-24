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لبنان

أزمتا مازوت وأوكسجين تهددان استمرار عمل مستشفى صيدا الحكومي

Lebanon 24
24-05-2022 | 01:44
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أعلنت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري، في بيان صادر عن مكتبها، أنه اثر تبلغها بعدم توافر مادتي المازوت والأوكسجين في مستشفى صيدا الحكومي الجامعي بشكل بات يهدد سير العمل فيه، أجرت اتصالاً هاتفياً بوزير الصحة  في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض، واضعة إياه في الواقع الذي يعانيه المستشفى في ظل نفاد هاتين المادتين الأساسيتين لإستمراره باستقبال وعلاج المرضى، متمنية عليه الإسراع بتقديم الدعم اللازم للمستشفى في هذا المجال عبر تزويده بالمازوت الممول من المنحة القطرية المخصصة للمستشفيات الحكومية . 
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كما بحثت الحريري مع أبيض في سبل تأمين مادة الأوكسجين للمستشفى لضمان استمراره بتأدية واجبه تجاه المرضى.
 
وكانت الحريري استقبلت في مجدليون رئيس مجلس إدارة مدير عام مستشفى صيدا الحكومي الدكتور أحمد الصمدي واطلعت منه على واقع واحتياجات المستشفى.
 
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