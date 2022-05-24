موقف "الوطني الحر".. هل حُسِم بشأن بري؟

توقّفت مصادر سياسيّة عند "ضبابيّة" موقف "التيار الوطني الحر" المتصل بانتخابات رئاسة مجلس النواب التي تتجه الأنظار إليها حالياً بقوّة.



Advertisement تقول معلومات "لبنان24" إنه "من المنتظر أن يعقد تكتل لبنان القوي الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لقاء تشاورياً، اليوم الثلاثاء، وذلك لدراسة موضوع انتخابات رئاسة المجلس". تقول معلوماتإنه "من المنتظر أن يعقد تكتل لبنان القوي الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لقاء تشاورياً، اليوم الثلاثاء، وذلك لدراسة موضوع انتخابات رئاسة المجلس".



وفي حين قالت مصادر في التكتل إنّه "من المتوقع إعلان موقف، اليوم، من ترشيح الرئيس نبيه بري للرئاسة من عدمه"، قالت مصادر أخرى إنه "قد لا يصدر أي موقفٍ من التكتل بهذا الشأن، باعتبار أن اللقاء تشاوريّ".