Advertisement

لبنان

موقف "الوطني الحر".. هل حُسِم بشأن بري؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-05-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-955369-637889791046980855.jpg
Doc-P-955369-637889791046980855.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقّفت مصادر سياسيّة عند "ضبابيّة" موقف "التيار الوطني الحر" المتصل بانتخابات رئاسة مجلس النواب التي تتجه الأنظار إليها حالياً بقوّة.

Advertisement
تقول معلومات "لبنان24" إنه "من المنتظر أن يعقد تكتل لبنان القوي الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لقاء تشاورياً، اليوم الثلاثاء، وذلك لدراسة موضوع انتخابات رئاسة المجلس".

وفي حين قالت مصادر في التكتل إنّه "من المتوقع إعلان موقف، اليوم، من ترشيح الرئيس نبيه بري للرئاسة من عدمه"، قالت مصادر أخرى إنه "قد لا يصدر أي موقفٍ من التكتل بهذا الشأن، باعتبار أن اللقاء تشاوريّ".

في غضون ذلك، راهنت مصادر سياسية على دور "حزب الله" في استمالة "الوطني الحر" نحو برّي، لكنّها اعتبرت أنّ الحزب لم يلعب بعدُ دوراً واضحاً على هذا الصعيد، وفي حال كانت له بصمات، فإنه سترتبطُ حصراً بتقريب وجهات النظر بين فريق برّي السياسي و"الوطني الحر".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:02 | 2022-05-26
01:00 | 2022-05-26
00:50 | 2022-05-26
00:12 | 2022-05-26
00:11 | 2022-05-26
00:05 | 2022-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website