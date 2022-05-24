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لبنان

من جديد... إرتفاع كبير بأسعار المحروقات!

Lebanon 24
24-05-2022 | 02:04
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول أسعار المحروقات الجديد، وجاء على الشكل التالي: 
 
البنزين 95 أوكتان: 588000 (+32000)
 
البنزين 98 أوكتان: 599000 (+32000)
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المازوت: 681000 (+3000)
 
الغاز: 416000 (+10000)
 
 
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