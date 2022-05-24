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لبنان

بكمين مُحكم.. هكذا سقط رأسُ عصابة خطيرة بقبضة "المعلومات"

Lebanon 24
24-05-2022 | 02:15
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: 
"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآلية من مختلف المناطق اللّبنانية وملاحقة المتورطين فيها وتوقيفهم، وبعد أن أوقفت هذه الشّعبة -في وقتٍ سابق- أفراد عصابة تنشط في هذا المجال ضمن مناطق بيروت وجبل لبنان وطرابلس، واصلت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة الرأس المدبّر للعصابة المذكورة.
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نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الى تحديد هويّته، ويدعى: ع. ر. م. (مواليد عام 1989، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سلب وسرقة.
 
بتاريخ 17-5-2022، وبعد عملية مراقبة، رصدته إحدى دوريّات شعبة المعلومات في محلّة ابي سمراء، على متن "فان ميتسوبيشي". على الأثر كَمنت له، وأقفته، وضبطت "الفان" وتبيّن أنه مسروق.
بالتحقيق مع الموقوف، اعترف أنه يترأس عصابة سرقة دراجات آلية، وأنه نفّذ مع أفراد عصابته -الذين أوقفوا سابقًا- العديد من عمليات السّرقة في مناطق عدّة من بيروت وجبل لبنان وطرابلس.
 كما اعترف بسرقة "الفان" من محلّة البوشرية لاستخدامه في عمليات سرقة الدّراجات ونقلها على متنه الى محلّة المسعودية - عكّار، حيث يقوم ببيعها لأحد الأشخاص الذي يقوم بدوره بتهريبها إلى داخل الأراضي السورية.
وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
 
 
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