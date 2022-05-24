"جدري القردة" لم يصل إلى لبنان.. ومصدر طبي يحذر

انشغل اللبنانيون أمس بانتشار أخبار عن الاشتباه بوجود حالات من مرض "جدري القردة"، الا ان وزارة الصحة أكدت في بيان عدم وجود اي حالة مؤكدة او مشتبه فيها من هذا المرض حتى تاريخه، مشيرة إلى انها ستُعلن عن اي حالة رسميا في حال ثبوتها.

وفي هذا الإطار، حذر مصدر طبي من إمكان تفشي مرض "جدري القردة" في لبنان من القادمين عبر المطار، وطالب بالتشدد بمراقبة المسافرين وتشكيل استمارات خاصة ومراقبتها لاسيما وأن فترة حضانة المرض قد تصل إلى 3 أسابيع وقد يكون المسافر القادم إلى لبنان يحمله في بدايته ولم تظهر بعد العلامات عليه.

ولفت إلى ان "هذا المرض لا يوجد له فحوصات مثل pcr المعتمد للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا ولا علاج"، داعيا إلى أخذ الحيطة لتجنب كارثة صحية لبنان بغنى عنها في هذه الظروف.