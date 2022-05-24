لمن يريدُ دفع رسوم "الميكانيك".. إليك هذا الخبر

أعلنت شركة "بوب فينانس" وكيل "ويسترن يونيون" في لبنان، أنه "اعتباراً من 23 أيار الجاري، بات بإمكان المواطنين تسديد رسوم الميكانيك الخاصة بسياراتهم السياحية ودراجاتهم النارية من دون الحاجة إلى ابراز إيصال المعاينة الميكانيكية وذلك وفقاً للقرار الصادر عن وزارة الداخلية بهذا الخصوص".

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