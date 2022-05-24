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لبنان

عن سيناريو الدولار للأيام المقبلة.. هذا ما كشفه خبيرٌ اقتصادي

Lebanon 24
24-05-2022 | 02:37
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رأى الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة أنّ الطبقة الوسطى في لبنان باتت شبه منعدمة، مشيراً إلى أن "تهريب الدولار إلى الخارج سيصعب من إمكانية السيطرة على سعره في لبنان". 
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وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، لفت عجاقة إلى أنه "لا يمكن السيطرة على الأسعار في ظل وجود السوق الموازية وغياب الإجراءات لضبط الأمور، كما غياب الإصلاحات".

وإذ أبدى عجاقة تخوّفه من المزيد من الفلتان على صعيد سعر صرف الدولار، نبّه إلى أن الواقع المالي والنقدي مرتبط بالواقع السياسي الذي يلفّه الغموض لجهة قدرة المجلس النيابي على تنفيذ الإصلاحات،
وقال: "بالتالي، قد نصل إلى فوضى اقتصادية ونقدية، ولهذا يجب الإسراع في تشكيل حكومة جديدة". 
 
 

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