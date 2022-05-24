الديمقراطي اللبناني: أرسلان وقّع قرار الدعوة إلى المؤتمر العام للحزب

أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان، أنّ "رئيس الحزب طلال أرسلان، بناءً على صلاحياته المنصوص عنها في النظام الداخلي، وقّع قرار الدعوة إلى المؤتمر العام الخامس للحزب ،مؤتمر الشهيدين رامي سلمان وسامر أبي فرّاج، في 24 تموز 2022، وقراراً يقضي باعتبار المراكز الحزبية كافة بحكم تصريف الأعمال بدءاً من تاريخ الدعوة ولغاية الإنتهاء من المؤتمر".

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