وهاب: آن الأوان ليترك التيار الوطني الحر وزارة الطاقة

التيار الوطني الحر لديه جمهور رائع وشريف ولا يتأثر بالمال ولكن النتائج الأخيرة أظهرت خسارة جزء من هذا الجمهور والسبب الأساسي كان لعنة وزارة الطاقة وبدل أن تتم دراسة هذا السبب يعود البعض للتعامل مع الوزارة كأن شيئاً لم يكن . آن الأوان ليترك التيار هذه الوزارة
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) May 24, 2022
التيار الوطني الحر لديه جمهور رائع وشريف ولا يتأثر بالمال ولكن النتائج الأخيرة أظهرت خسارة جزء من هذا الجمهور والسبب الأساسي كان لعنة وزارة الطاقة وبدل أن تتم دراسة هذا السبب يعود البعض للتعامل مع الوزارة كأن شيئاً لم يكن . آن الأوان ليترك التيار هذه الوزارة