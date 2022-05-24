وهاب: آن الأوان ليترك التيار الوطني الحر وزارة الطاقة

غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر": "التيار الوطني الحر لديه جمهور رائع وشريف ولا يتأثر بالمال ولكن النتائج الأخيرة أظهرت خسارة جزء من هذا الجمهور والسبب الأساسي كان لعنة وزارة الطاقة وبدل أن تتم دراسة هذا السبب يعود البعض للتعامل مع الوزارة كأن شيئا لم يكن. آن الأوان ليترك التيار هذه الوزارة".

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