مطر زار دير عمار : مستمرون لانتزاع حقوقكم وحقوق كل ابناء الشمال

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ﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺇﻳﻬﺎﺏ ﻣﻄﺮ، خلال زيارته بلدة دير عمار، ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ "مستمر مع أهله في دير عمار - المنية من اجل انتزاع حقوقهم كما حقوق أهل طرابلس وكل أبناء الشمال".وكان رافق النائب مطر في زيارته المرشح عن مقعد المنية محمد الدهيبي، في حضور رئيس اتحاد بلديات المنية رئيس بلدية دير عمار خالد الدهيبي وحشد من المهتمين.وشكر النائب مطر المرشح محمد الدهيبي وآل الدهيبي وكل عائلات دير عمار والمنية، داعيا الى "التعاون والعمل لأن تكون الايام المقبلة أفضل وأجمل"، شاكرا كل من دعم لائحة التغيير الحقيقي، مجددا تأكيد "التعاون من أجل تحقيق التغيير الحقيقي،الانماء والاستقرار".بدوره رحب المحامي الدهيبي بالنائب مطر وكل الحاضرين، شاكرا الاهالي ان في دير عمار أو المنية على دعمه ودعم لائحة التغيير الحقيقي ب 1100 صوت ، وقال: "حكمتم ضميركم بالشكل الصحيح، وان شاء الله سنكون عند حسن ظنكم ولكم 1100 تحية، وهؤلاء هم القاعدة التي سننطلق منها لتحقيق التغيير الحقيقي ضمن مناطقنا".ثم انتقل مطر إلى منزل أحمد عيد (أبو زاهر) برفقة محمد الدهيبي، بحضور الأهل والأصدقاء الذين باركوا للنائب المنتخب على فوزه في الانتخابات النيابية.