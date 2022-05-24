Advertisement

لبنان

مطر زار دير عمار : مستمرون لانتزاع حقوقكم وحقوق كل ابناء الشمال

Lebanon 24
24-05-2022 | 04:32
A-
A+
Doc-P-955415-637889888750225719.jpg
Doc-P-955415-637889888750225719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 ﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺇﻳﻬﺎﺏ ﻣﻄﺮ، خلال زيارته بلدة دير عمار، ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ "مستمر مع أهله في دير عمار - المنية من اجل انتزاع حقوقهم كما حقوق أهل طرابلس وكل أبناء الشمال".

وكان رافق النائب مطر في زيارته  المرشح عن مقعد المنية محمد الدهيبي، في حضور  رئيس اتحاد بلديات المنية رئيس بلدية دير عمار خالد الدهيبي وحشد من المهتمين.
Advertisement

وشكر النائب مطر  المرشح محمد الدهيبي وآل الدهيبي وكل عائلات دير عمار والمنية،  داعيا  الى "التعاون والعمل لأن تكون  الايام المقبلة  أفضل وأجمل"، شاكرا كل من دعم لائحة التغيير الحقيقي، مجددا تأكيد "التعاون من أجل تحقيق التغيير الحقيقي،الانماء والاستقرار".

بدوره رحب المحامي الدهيبي بالنائب مطر وكل الحاضرين، شاكرا الاهالي ان في دير عمار أو المنية على دعمه ودعم لائحة التغيير الحقيقي ب 1100 صوت ، وقال: "حكمتم ضميركم بالشكل الصحيح، وان شاء الله سنكون عند حسن ظنكم ولكم 1100 تحية، وهؤلاء هم القاعدة التي سننطلق منها لتحقيق التغيير الحقيقي ضمن مناطقنا".

 

ثم انتقل مطر إلى منزل أحمد عيد (أبو زاهر) برفقة محمد الدهيبي، بحضور الأهل والأصدقاء الذين باركوا للنائب المنتخب على فوزه في الانتخابات النيابية.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2022-05-26
01:15 | 2022-05-26
01:02 | 2022-05-26
00:50 | 2022-05-26
00:12 | 2022-05-26
00:11 | 2022-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website