اقدم مجهولون على سرقة الاسلاك الكهربائية من محطة تلمعيان في عكار، وفروا الى جهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24".

وتتكرر عمليات السرقة في المحطة بشكل غير مسبوق.