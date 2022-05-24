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لبنان
سرقة الاسلاك الكهربائية من محطة تلمعيان في عكار
Lebanon 24
24-05-2022
|
04:35
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اقدم مجهولون على سرقة الاسلاك الكهربائية من محطة تلمعيان في عكار، وفروا الى جهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24".
وتتكرر عمليات السرقة في المحطة بشكل غير مسبوق.
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