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لبنان

سرقة الاسلاك الكهربائية من محطة تلمعيان في عكار

Lebanon 24
24-05-2022 | 04:35
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اقدم مجهولون على سرقة الاسلاك الكهربائية من محطة تلمعيان في عكار، وفروا الى جهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24".
وتتكرر عمليات السرقة في المحطة بشكل غير مسبوق.
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