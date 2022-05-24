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لبنان

قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد زفتا - النبطية

Lebanon 24
24-05-2022 | 04:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد زفتا النبطية محلة مفرق النميرية.
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زفتا

النبطية

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