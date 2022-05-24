اعتصام للمساعدين القضائيين في بعلبك

نفذ المساعدون القضائيون أمام قصر عدل بعلبك، وقفة احتجاج على الأوضاع المعيشية الصعبة التي تركت أثقالها على رواتب موظفي القطاع العام بالدرجة الأولى، وطالبوا ب"تصحيح رواتبهم من أجل الاستمرار في تسيير شؤون المواطنين".

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