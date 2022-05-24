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لبنان

قوى الامن تحبط عملية تهريب مبلغ كبير من الدولارات المزيّفة في المطار! (صور)

Lebanon 24
24-05-2022 | 05:29
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:


بتاريخ 14-5-2022، تمكّن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامة في قوى الأمن الدّاخلي، من إحباط عملية تهريب مبلغ مزيّف بقيمة مئتين وسبعة وثلاثين ألفا ومئتي دولارٍ أميركي/237,200/، جرى ضبطه مخبّأً في داخل أمتعة عائدة لمسافرَين، أثناء محاولتهما -في وقتين مختلفين- مغادرة الأراضي اللبنانية إلى تركيا، وهما كلٌّ من:
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م. د. (من مواليد عام 1985، لبناني الجنسية) ضُبِطَ في أمتعته مبلغ /193950/ دولار مزيّف.
ع. أ. (من مواليد عام 1975، تركي الجنسية) ضُبِطَ داخل كتاب في أمتعته مبلغ /43250/ دولار مزيّف.
بالتحقيق معهما من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية:

اعترف الأوّل أنه استحصل على الأموال المزيّفة من شخص يدعى (ج. ا. مجهول باقي الهوية) من مدينة زحلة، وذلك بعد أن تواصل معه عبر تطبيق "فايسبوك"، بحيث أنّ الأخير كان ينشر إعلانًا لبيع دولارات أميركية يدّعي أنها دولارات مجمّدة، وأنه ينوي نقلها إلى تركيا لصرفها هناك.
 فيما صرّح الثاني أنه استحصل على كتاب بغية نقله إلى تركيا لصالح أحد الأشخاص الذي يدعى "أبو علاء"، ولم يكن على علم بوجود أموال مزيّفة مخبّأة في داخله، كونه التقى بشخصٍ أعطاه إياه قُبيل توجّهه إلى المطار، ولم يقم بتفقّده.
 أودع الموقوفان والمضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
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