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لبنان

بلبلة داخل مصرف في طرابلس.. موظفون رهن الاحتجاز! (صورة)

Lebanon 24
24-05-2022 | 05:45
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عمد عددٌ من الأساتذة المتعاقدين إلى احتجاز موظفي بنك الاعتماد اللبناني - فرع التل - طرابلس، وذلك بعدما أوقف المصرف العمل بمنصة "صيرفة"، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
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