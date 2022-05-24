بلبلة داخل مصرف في طرابلس.. موظفون رهن الاحتجاز! (صورة)

عمد عددٌ من الأساتذة المتعاقدين إلى احتجاز موظفي بنك الاعتماد اللبناني - فرع التل - طرابلس، وذلك بعدما أوقف المصرف العمل بمنصة "صيرفة"، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

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