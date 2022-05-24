عون تلقى رسالة من البابا فرنسيس.. ماذا فيها؟

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم، أنّ الرئيس ميشال عون تلقى رسالة من البابا فرنسيس، شاكراً إياه فيها على معايدته بعيد الفصح.

وفي رسالته، قال البابا إن "لقاء التقاليد الدينية المتنوعة في لبنان يشكل شهادة حقة للعالم بأسره".

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على صعيد آخر، واصل عون نشاطه في قصر بعبدا، حيث كانت له سلسلة استقبالات ولقاءات.

ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن عون بحث مع سفيرة فرنسا في لبنان السفيرة آن غريو في التعاون اللبناني - الفرنسي في المجالات كافة، وعرض معها الأوضاع العامة في البلاد في ضوء الاستحقاقات الدستورية المرتقبة.

وبدورها، أكدت السفيرة غريو استمرار الرئيس ماكرون في دعم لبنان وشعبه.

كذلك، اطّلع الرئيس عون من سفير أوكرانيا في لبنان ايهور اوستاش على آخر التطورات في اوكرانيا، وقد أكد الأخير لرئيس الجمهورية استعداد بلاده تأمين حاجات لبنان من القمح لمواجهة الأزمة الراهنة.

وكان عون استقبل أيضاً النائب فريد البستاني وعرض معه التطورات السياسية الأخيرة ومرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، وعمل "مؤسسة فريد البستاني" في الحقول الاجتماعية والانمائية.

واطلع رئيس الجمهورية أيضاً من وفد مؤسسة "SOS chrétiens d’Orient" على نشاطات المؤسسة في لبنان وبرنامج عملها للفترة المقبلة في المجالات الإنسانية والإجتماعية والتربوية في المناطق اللبنانية كافة.





