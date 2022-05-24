Advertisement

لبنان

عون تلقى رسالة من البابا فرنسيس.. ماذا فيها؟

Lebanon 24
24-05-2022 | 06:10
A-
A+
Doc-P-955464-637889948404416961.jpg
Doc-P-955464-637889948404416961.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم، أنّ الرئيس ميشال عون تلقى رسالة من البابا فرنسيس، شاكراً إياه فيها على معايدته بعيد الفصح.
وفي رسالته، قال البابا إن "لقاء التقاليد الدينية المتنوعة في لبنان يشكل شهادة حقة للعالم بأسره". 
Advertisement
على صعيد آخر، واصل عون نشاطه في قصر بعبدا، حيث كانت له سلسلة استقبالات ولقاءات.
ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن عون بحث مع سفيرة فرنسا في لبنان السفيرة آن غريو في التعاون اللبناني - الفرنسي في المجالات كافة، وعرض معها الأوضاع العامة في البلاد في ضوء الاستحقاقات الدستورية المرتقبة.
وبدورها، أكدت السفيرة غريو استمرار الرئيس ماكرون في دعم لبنان وشعبه. 
كذلك، اطّلع الرئيس عون من سفير أوكرانيا في لبنان ايهور اوستاش على آخر التطورات في اوكرانيا، وقد أكد الأخير لرئيس الجمهورية استعداد بلاده تأمين حاجات لبنان من القمح لمواجهة الأزمة الراهنة.
وكان عون استقبل أيضاً النائب فريد البستاني وعرض معه التطورات السياسية الأخيرة ومرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، وعمل "مؤسسة فريد البستاني" في الحقول الاجتماعية والانمائية.
واطلع رئيس الجمهورية أيضاً من وفد مؤسسة "SOS chrétiens d’Orient" على نشاطات المؤسسة في لبنان وبرنامج عملها للفترة المقبلة في المجالات الإنسانية والإجتماعية والتربوية في المناطق اللبنانية كافة.



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2022-05-26
01:15 | 2022-05-26
01:02 | 2022-05-26
00:50 | 2022-05-26
00:12 | 2022-05-26
00:11 | 2022-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website