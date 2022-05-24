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لبنان

"المنخفض الهندي" يضرب لبنان بموجات حارة في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الاب خنيصر فاستعدوا!

Lebanon 24
24-05-2022 | 06:20
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أكد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن، عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" أنّه لا تأثير للعواصف الرملية التي تضرب العراق والكويت وقطر، على لبنان بحسب ما تظهر حركة الرادارات.
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من جهة ثانية، تحدث خنيصر في تقريره اليومي عن حالة الطقس، مشيراً الى اقتراب وصول "المنخفض الهندي الموسمي" الذي سيضرب لبنان والمنطقة بموجات حارة. وقال خنيصر: "ضربت العواصف الرملية العراق والكويت منذ ايام قليلة وذلك بسبب انخفاض الضغط الجوّي الى 996hpa شرقاً، فولّد هذا الامر هبوباً للرياح الغربية وصلت سرعتها الى 100كم في المناطق الصحراوية فتشكلت جدران رملية وتمددت نحو الكويت، وللإمارت وغرب شبه الجزيرة العربية حصة منها في الايام المقبلة،
امّا لبنان فبعيدٌ، حالياً عن هذا الوضع، فلا رمال ولا سموم نحو المنطقة.
من جهة اخرى، سوف يبدأ الطقس بالتحسن التدريجي بانتظار ان ينشط المنخفض الهندي الموسمي فوق جنوب المملكة السعودية نهاية الاسبوع ويقذف التيارات المدارية الحارة نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وستشمل سيناء وشمال مصر والاردن وفلسطين، فيدخل لبنان في اجواء حارة بخاصة في البقاع وعلى الجبال وسوف تتخطى اواخر الشهر الحالي، درجات الحرارة؛ 33 درجة.
طقس يومي الثلاثاء والاربعاء، ربيعي معتدل الى دافئ، ترتفع درجات الحرارة يوم الخميس وتنخفض الرطوبة.
الحرارة على الساحل: 25-27 نهاراً و 21 ليلاً  
في البقاع:  27 نهاراً و 15 ليلا
على الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و 13
على الجبال 2000 متر: 17  نهاراً و  8 ليلا
الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 30 كم في الساعة 
الضغط الجوّي: 1016hpa
الرطوبة: 80 %".
 
(رصد: لبنان 24) 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24

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