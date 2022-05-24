محفوظ: رفع سعر الانترنت يهدد المواقع الالكترونية الاعلامية

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رأى رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ أن "رفع سعر الانترنت يهدد قطاع المواقع الالكترونية الاعلامية بالإقفال". وقال في تصريح اليوم: "هذه حقيقة نضعها برسم فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون ودولة الرئيس نجيب ميقاتي ومعالي وزير الاتصالات جوني القرم. وهذا الواقع ينسحب على قطاع الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني والمكتوب ما يهدد فكرة الدولة ومكانتها خصوصا أن الاعلام هو ما يميز لبنان في المنطقة والاقليم كونه يعطي مكانا بارزا لحرية الاعلام والتعبير. فهل المطلوب في خطوة رفع سعر الانترنت إسكات الاعلام وصوت لبنان في العالم؟".أضاف: "يأمل المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع تضامن المؤسسات الاعلامية ورفع الصوت وكذلك من النواب المنتخبين ومختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومعها النقابات".وكشف محفوظ أن "إتصالات كثيرة جرت مع المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بخصوص هذا الموضوع". وقال: "المطلوب من الحكومة التجاوب مع مطلب الناس لا معاكسته ولا يمكن ربط ذلك بخطة التعافي المالي والاقتصادي ولا بالاستجابة لمطالب الخارج بمواجهة الفساد وإجراء الإصلاحات المطلوبة، وإنما يساهم ذلك في تشويه صورة لبنان.الأفضل تخفيف الرسوم والضغوط المالية على القطاع الإعلامي قبل فوات الأوان".