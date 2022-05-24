قرار للمرتضى بتكليف هبة قواس مهام رئيس مجلس ادارة المدير العام للكونسرفتوار

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أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى قرارا قضى بموجبه تكليف الدكتورة هبة القواس مهام رئيس مجلس ادارة، المدير العام للمعهد الوطني العالي للموسيقى -الكونسرفتوار - وذلك بعد اعتذار المدير الحالي بالتكليف الدكتور وليد مسلم عن عدم تمكنه من الاستمرار بالمهام الموكلة إليه. وفي ما يلي نص القرار:قرار رقم 84/ م.إ.م./2022تكليف الدكتورة هبة القواصبمهام رئيس مجلس الإدارة / المدير العام المعهد الوطني العالي للموسيقىإن وزير الثقافةبناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الثقافة)،بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2018 (تنظيم وزارة الثقافة)،بناء على القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2018 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة)،بناء على المرسوم رقم 9806 تاريخ 8/12/2013 - تنظيم كيفية تأليف مجلس إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفاتوار،بناء على المرسوم رقم 3933 تاريخ 23/11/2018 - تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى،ولما كان مركز رئيس مجلس الإدارة / المدير العام المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفاتوار، قد شغر بعد وفاة رئيس المعهد الدكتور بسام سابا،ولما كان رئيس مجلس الادارة / المدير العام للمعهد الوطني العالي للموسيقى بالتكليف الدكتور وليد مسلم قد اعتذر من عدم تمكنه من الاستمرار في مهمته المشار اليها،لبناء على مقتضيات المصلحة العامة والمبادىء العامة المكرسة في حقل الإجتهاد الإداري، يقرِّر ما يأتي :المادة الأولى: تكليف الدكتورة هبة القواس مهام رئيس مجلس الإدارة / المدير العام المعهد الوطني العالي للموسيقى طيلة فترة شغور هذا المركز أو لحين صدور قرار مخالف.المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويلغى أي نص مخالف لمضمونه.