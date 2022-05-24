وهاب يُصارح الناس: هذا ما قاله عن "القرش الابيض" والايام السوداء

كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":

"لا أحب أن أغير عاداتي في مصارحة الناس. يؤسفني أن أدعو الجميع لتخبئة القرش الأبيض لأيام سوداء وما أراه أزمة طويلة جداً جداً أتمنى أن تقتصر على سنتين".