Advertisement

لبنان

وهاب يُصارح الناس: هذا ما قاله عن "القرش الابيض" والايام السوداء

Lebanon 24
24-05-2022 | 07:46
A-
A+
Doc-P-955497-637890005887721876.jpg
Doc-P-955497-637890005887721876.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":
 
"لا أحب أن أغير عاداتي في مصارحة الناس. يؤسفني أن أدعو الجميع لتخبئة القرش الأبيض لأيام سوداء وما أراه أزمة طويلة جداً جداً أتمنى أن تقتصر على سنتين".
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
حسابٌ مزيف على "تويتر" يحمل إسم "نائب".. هذا ما نُشر عليه
lebanon 24
26/05/2022 08:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وهاب يكشف مدّة "الأزمة" ويُعلن: "فلنشدّ الأحزمة"!
lebanon 24
26/05/2022 08:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وهاب: آن الأوان ليترك التيار الوطني الحر وزارة الطاقة
lebanon 24
26/05/2022 08:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ماسك يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل في صفقة "تويتر".. هل تنتهي بالفشل؟
lebanon 24
26/05/2022 08:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24

وهاب

تويتر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2022-05-26
01:15 | 2022-05-26
01:02 | 2022-05-26
00:50 | 2022-05-26
00:12 | 2022-05-26
00:11 | 2022-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website