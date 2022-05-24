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لبنان

بيان لوزير الطاقة... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
24-05-2022 | 08:10
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه وليد فياض البيان التالي:
نعيد ونكرّر تعقيباً على البيانات السابقة "أنني طلبت التريّث قبل وضع بندي الطاقة على جدول أعمال مجلس الوزراء بملء إرادتي دون أي إملاءات من أحد".
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أما بالنسبة لمقولة "حرماني اللبنانيين من الكهرباء" فهو كلام مرفوض ومردود كون ما تم التريث فيه (وهو أصلاً لم يكن مدرجاً على الجدول ليُسحب) ليس له أية علاقة بإنشاء المعامل بل بتلزيم إستشاري لتحضير دفاتر شروط ولا زلنا بصدد التفاوض معه كون الأسعار مرتفعة جداً والتمويل غير متوفّر.

وختاماً، أقبل التحدّي لا بل أردّه بالسؤال: أين هو العرض المتكامل الذي يتحدّث عنه الرئيس ميقاتي وليُعلن عنه للرأي العام وإذا كان مستوفياً للشروط المالية والفنية والقانونية ولا يحمل الشُبهات ، فليتفضّل ويوقع عليه ويتحمل مسؤوليته.

وعليه أتمنّى أن يضع هذا البيان حدّاً للسجال الحاصل حتى لا نضطر الى المزيد.
 
 
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