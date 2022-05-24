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لبنان

بيان عن وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص برنامج "أمان".. ماذا عن الحوالات الماليّة الشهريّة؟

Lebanon 24
24-05-2022 | 08:25
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 صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور الحجار البيان التالي:

"إن العمل على تنفيذ برنامج "أمان" ضمن شبكة دعم للحماية الإجتماعية مستمر وبالوتيرة التي كان متفق عليها. ومن باب الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومات، أصبحت صفحة البيانات المفتوحة الخاصة بمرحلتي الزيارات المنزلية والدفع متوافرة على موقع منصّة IMPACT من خلال الرابط التالي: https://www.impact.gov.lb/home?dashboardName=daem&subsection=daem-payments
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فبعد إنطلاق عمليّة الزيارات المنزليّة التي ينفّذها برنامج الأغذية العالمي WFP في منتصف شهر شباط 2022، أجريت لغاية اليوم 112,003 زيارة منزليّة في مختلف المحافظات اللبنانية. وبعد إنطلاق عملية الدفع في منتصف شهر آذار 2022 بالتوازي مع استمرار الزيارات المنزليّة، إستحقّت 45,779 أسرة لغاية اليوم، بعد زيارتها، الحصول على المساعدة من خلال الحوالات الماليّة الشهريّة التي تُصرف في مراكز ال OMT, Western Union وال BOB Finance. 

يذكر بأن الخطّ الساخن المجانيّ 1747 ما زال جاهزاً لتلقّي الشكاوى والإستفسارات يوميا بين الإثنين والجمعة بين الساعة 8 والساعة 5 من بعد الظهر".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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