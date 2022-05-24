عوده بحث وفرونتسكا في التطورات

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده ظهر اليوم ، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في زيارةٍ للمعايدة بعيد الفصح. وكانت مناسبة للتباحث في الأوضاع الراهنة وفي نتائج الانتخابات النيابية.

Advertisement