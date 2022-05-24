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لبنان

عوده بحث وفرونتسكا في التطورات

Lebanon 24
24-05-2022 | 08:40
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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده  ظهر اليوم ، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في زيارةٍ للمعايدة بعيد الفصح. وكانت مناسبة للتباحث في الأوضاع الراهنة وفي نتائج الانتخابات النيابية.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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26/05/2022 08:33:06 Lebanon 24 Lebanon 24

المطران الياس عوده

يوانا فرونتيسكا

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