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لبنان
نقابة الدواجن أطلقت نداء إستغاثة لإنقاذ القطاع: أوقفوا استيراد الدجاج المجلد
Lebanon 24
24-05-2022
|
08:52
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أطلقت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس في بيان اليوم، "نداء إستغاثة"، طالبت فيه المسؤولين المعنيين "إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قطاع الدواجن من الإنهيار نتيجة الخسائر الكبيرة التي يتكبّدها المزارعون والمنتجون جراء إنخفاض الأسعار على الرغم من إنهيار قيمة العملة اللبنانية وصعود الدولار الجنوني".
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وأشارت النقابة في بيانها إلى أن "أسعار الدجاج إستمرت في الإنخفاض بعد عيد الفطر وحتى الآن، ووصلت إلى ما دون مستويات كلفة الإنتاج بكثير ما يضع القطاع أمام خطر الإفلاس والإنهيار".
وحملت النقابة مسؤولية ذلك، "في جزء كبير منه، إلى السماح بإستيراد الدجاج المجلد والذي أدى الى تعويم السوق بكميات كبيرة من الدجاج وبأكثر من حاجته بكثير.
إزاء ذلك، طالبت النقابة وبإلحاح ومن أجل إنقاذ القطاع والعاملين فيه، بثلاثة أمور أساسية، هي:
1 - وقف إستيراد الدجاج المجلّد من الخارج.
2 -دفع مصرف لبنان المستحقات المترتبة عليه لمصلحة منتجي الدجاج جراء الدعم.
3 - تسهيل عمليات التحويل من الليرة الى الدولار عبر منصة صيرفة بعدما بلغت الأموال المودعة في المصارف ولدى مصرف لبنان لهذه الغاية مبالغ كبيرة جدا".
وختمت النقابة بيانها، بالتأكيد أنها "ستتابع هذا الموضوع بكل الوسائل المتاحة، وإنها لن تقف مكتوفة الايدي أمام ما يحصل من إنهيار للقطاع".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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