بري استقبل سفراء فرنسا إسبانيا والكويت

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، حيث جرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية اللبنانية الفرنسية.واستقبل الرئيس بري ايضا السفير الاسباني خيسوس سانتوس اغوادو في زيارة برتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان .كما استقبل السفير الكويتي عبد العال القناعي في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان.وقدم الرئيس بري للسفير الكويتي درعا تذكارية عربون وفاء وتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعباً ومجلس أمة ، ولجهوده في تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين الشعبين والبلدين الشقيقين.