سيارة صدمت طفلا في بلدة البرج الشمالي

صدمت سيارة طفلا في بلدة البرج الشمالي شرق مدينة صور. وعلى الفور حضرت فرق الإسعاف التابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي فوج البلدة، وعملت على نقله الى مستشفى اللبناني الايطالي للمعالجة.

Advertisement