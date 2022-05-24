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لبنان

سيارة صدمت طفلا في بلدة البرج الشمالي

Lebanon 24
24-05-2022 | 08:54
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صدمت سيارة طفلا في بلدة البرج الشمالي شرق مدينة صور. وعلى الفور حضرت فرق الإسعاف التابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي فوج البلدة، وعملت على نقله الى مستشفى اللبناني الايطالي للمعالجة.
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